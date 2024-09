Marcos Pigossi e Marco Calvani se casam na Toscana em cerimônia íntima

O casal celebrou sua união com uma cerimônia ao ar livre e discreta, após já terem oficializado o casamento no civil em dezembro do ano passado - Foto: Reprodução/ Instagram

O casal celebrou sua união com uma cerimônia ao ar livre e discreta, após já terem oficializado o casamento no civil em dezembro do ano passado - Foto: Reprodução/ Instagram

O galã brasileiro Marcos Pigossi, de 35 anos, casou-se com o cineasta Marco Calvani, de 43, na Toscana, Itália, no domingo (1º). A cerimônia foi íntima, com a presença apenas de familiares e amigos próximos do casal. Durante a celebração, os noivos, que estavam vestidos de maneira igual e descalços, entraram de mãos dadas.



Em um vídeo compartilhado por Hugo Gloss, o casal aparece radiante enquanto caminha juntos até o altar. A cerimônia, realizada ao ar livre, contou com a tradicional chuva de arroz.

Marcos assumiu o relacionamento com Calvani em 2021, quando o cineasta publicou um vídeo dos dois na praia. Na celebração do “Dia de Ação de Graças” dos Estados Unidos, Calvani escreveu nas redes sociais “Grato por isso”, ao que o ator brasileiro respondeu com um “Sempre” em inglês. Marcos, por sua vez, compartilhou a postagem nos stories do Instagram, adicionando: “PS.: Choca zero pessoas”.



O casal já havia oficializado a união no civil em dezembro do ano passado, em uma cerimônia discreta na Zona Oeste de São Paulo. Marcos havia declarado ao jornal O Globo seu desejo de realizar uma festa de casamento, o que se concretizou agora na Toscana.