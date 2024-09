Iza faz exigências para reatar com Yuri Lima; Entenda!

Muitas são as especulações em torno do término de Iza e Yuri Lima. Recentemente, diversas especulações tem apontado uma possível volta do casal, que havia rompido por conta de uma traição do jogador.

De acordo com informações obtidas com exclusividade pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, a cantora teria aceitado reatar com um namorado, mas com algumas exigências.

A saída de Yuri Lima do Mirassol foi uma das determinações de Iza para que eles tentassem novamente um relacionamento. Além disso, o atleta também estaria "proibido" de voltar a atuar no futebol.



Ainda segundo as informações da coluna, Yuri Lima irá atuar na empresa da namorada, junto com ela.

Nem Iza, nem Yuri se manifestaram sobre a volta do relacionamento, mas muitos internautas e fãs tem cobrado um posicionamento da cantora. A assessoria de Iza não nega e nem confirma o romance e se limitou a dizer que não tem “nada a declarar”.