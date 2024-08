MC Cabelinho é flagrado com estudante e aumenta rumores de relacionamento

Ao que tudo indica, MC Cabelinho vive um novo relacionamento. O cantor foi visto por fãs em um carro com a modelo e estudante de Geografia, Tais Lacale. Com isso, aumentaram os rumores de que os dois estejam vivendo um romance. O artista estava no banco de trás do carro, falando com algumas pessoas, e a moça, de 21 anos, apenas ri da situação.

Na última semana, o cantor fez uma publicação nas redes sociais enquanto jogava uma partida de futebol. Ele usava a camisa do Barcelona na ocasião. Tais também apareceu nas redes utilizando o mesmo modelo do uniforme da equipe espanhola.

Os mais atentos perceberam que além da camisa, a arquibancada que a jovem estava é a mesma que Cabelinho aparecia em sua publicação. O casal se segue nas redes e o MC curte fotos da modelo no Instagram.

Além de estudante de Geografia, Tais é modelo e possui uma marca de biquínis. Ela tem mais de 100 mil seguidores no Instagram, onde compartilha looks, dicas de beleza e fazer vídeos de dublagens. A jovem também já contracenou com Nego do Borel, no clipe "Mulher do Chefe", em 2021.