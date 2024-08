Médica de Isabel Veloso fala sobre a doença da influenciadora

A influenciadora Isabel Veloso foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin, no ano de 2021 - Foto: Reprodução - Instagram

A influenciadora Isabel Veloso foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin, no ano de 2021 - Foto: Reprodução - Instagram

A saúde da Influenciadora Isabel Veloso, voltou a ser pauta nas redes sociais, quando a médica responsável pelo tratamento da jovem, Melina Branco, afirma para o Gshow, que o câncer não está em estágio terminal, porém está sendo submetida a cuidados paliativos.



Através do Instagram, a médica explicou: “Ela é, sim, portadora do câncer; o tumor existe. Porém, o tumor está crescendo mais lentamente do que a medicina previu”.

Leia também:

IBGE: Censo aponta aumento do número de habitantes em São Gonçalo

Homem é preso acusado de agredir avó com Alzheimer

Além disso, ela alegou que a influenciadora é “uma paciente em cuidados paliativos, mantém seu acompanhamento e, por isso, apresenta estabilidade em seu quadro clínico”.

Entenda o caso:



Depois da declaração de Melina Branco, ao Gshow, a influenciadora voltou a ser assunto. Isabel foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin, no ano de 2021.

“A Isabel não está em estágio terminal! E sim, apenas, sob cuidados paliativos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os cuidados paliativos são uma abordagem que visam melhorar a qualidade de vida de pacientes e familiares que enfrentam problemas associados a doenças graves, incuráveis e que ameaçam a vida – por isso podemos dizer que ela está em cuidados paliativos”, explicou a médica.

Ela ainda ressalta que: “Já o estágio terminal é um termo usado para se dirigir ao paciente que o processo ativo de morte já se iniciou e não tem retorno”.

Durante a conversa, Melina alegou que, o quadro clínico da Isabel está estável, o tumor está pequeno, com crescimento estagnado e ainda com o controle importante dos sintomas”.

Isabel fala sobre sua doença:

Por meio do Instagram, Isabel Veloso se defendeu das críticas em que é alvo, depois da declaração da médica especialista. Segundo ela, a doença está estabilizada e agora entrou nos cuidados paliativos.

“Fiquei muito, muito feliz com a publicação que foi feita, que eu compartilhei aqui, porque pela primeira vez não foram sensacionalistas ao falar o meu real estado de saúde. E ainda assim tem gente falando: ‘ah, então essa é a maior prova que ela estava mentindo sobre a doença dela.’ Mas, na realidade, essa é a maior prova que eu não estava mentindo sobre a minha doença”, iniciou a conversa.

“Para os desinformados de plantão que estão aí cuidando da minha vida e não têm outras coisas para fazer, minha doença era terminal devido a uma data prevista que eu tinha de tempo, eu tinha um tempo estimado de vida, e não era certeza que a minha doença iria se estabilizar, mas ela se estabilizou e eu passo a não ser chamada de terminal, eu não sou uma paciente terminal”, disse nos stories.

A influenciadora ressalta que na biografia da rede social, está especificado que ela está passando por cuidados paliativos, entretanto os internautas trouxeram à tona prints onde Isabel afirma que está em estágio terminal.

“Pode significar que eu tenha uma piora da doença daqui a alguns meses, semanas? Pode. É um tempo indeterminado de vida, só Deus sabe dizer quanto tempo eu vou ter de vida. Pode ser que eu dure mais um ano, 10 anos, três anos. Estou bem cansada de as pessoas virem me acusar de coisas que eu não sou”, explicou.