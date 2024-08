Marcos Oliveira, o 'Beiçola', enfrenta despejo e críticas nas redes sociais

Faltando poucos dias para o mandado de despejo ser cumprido, o ator Marcos Oliveira, de 68 anos, que deu vida ao personagem Beiçola na série “A Grande Família”, da Rede Globo, lamentou os ataques dos quais está sendo alvo nas redes sociais, depois de vir a público a atual situação financeira. Além disso, Marcos também comentou que foi vítima de um golpe de empréstimos, no valor de R$ 300 mil. O caso está sob investigação da Polícia Civil.



Diversos internautas estão enviando mensagens de apoio e oferecendo ajuda para que Marcos não seja despejado do apartamento em que mora, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, mas ele também tem recebido mensagens ofensivas por pedir ajuda. O ator está devendo três meses de aluguel, no valor de R$ 3.602,08, somando um débito total de R$ 12.123,14, incluindo custos judiciais.



Em um comentário em um post do artista no Instagram, um seguidor ficou surpreso com a situação: “Não é possível que alguém entre no perfil de um senhor de setenta anos para ofendê-lo”. Logo em seguida, o artista respondeu: “Mas entram. Ofendem, alguns mostram a cara, outros não. Mandam mensagens no privado me xingando de nomes que eu nem sabia que existiam. Eu vou infartar a qualquer hora de tanta pressão. Não aguento mais viver", relatou o ator.

Internautas oferecem apoio, mas ele também enfrenta mensagens ofensivas | Foto: Reprodução - Instagram

Acúmulo de dívidas:



Essa já não é a primeira vez que o ator recebe uma ordem de despejo. No começo do ano passado, ele não quitou o aluguel de três meses. Na época, ele contava com o seguro fiança e também recebeu uma doação de R$ 50 mil da advogada Deolane Bezerra, que o auxiliou a pagar a dívida.

Meses depois, em julho de 2023, Rose Scalco, advogada do ator, firmou um acordo judicial para parcelar a dívida de R$ 14.705,56 em 18 parcelas. Com a doação de Deolane, Marcos conseguiu quitar todas as parcelas de uma vez. Neste ano, a advogada do artista tentou entrar em contato com o locador do imóvel para firmar um novo acordo, mas não houve resposta.

O Retiro dos Artistas, no ano passado, já havia oferecido uma casa para Marcos. No entanto, uma das regras da instituição impede a mudança, pois o local só aceita um cachorro e Marcos tem três: Mel, Preta e Lolita. O ator apontou esse motivo como um dos fatores que o fez desistir de morar no retiro.