Ator Marcos Oliveira, o 'Beiçola', sofre nova ordem de despejo

O ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o famoso "Beiçola", da série "A Grande Família", da TV Globo, recebeu mais uma ordem de despejo após completar 3 meses de aluguel. O valor chega a mais de R$ 12 mil, com custos judiciais.

Marcos tem 68 anos e mora em um apartamento em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Segundo a ordem, ele tem cerca de 15 dias para deixar o local. Em entrevista, o ator disse estar completamente em pânico com a situação: "Eu estou em pânico, sem condições de nada e apático. Tenho que sair e não sei para onde vou. Para prender bandido leva dois anos, mas para despejar leva cinco minutos."

Em julho de 2023, a advogada do ator, Rose Scalco, fechou um acordo com a Justiça para parcelar o débito de R$ 14.705,56 em 18 parcelas. Com o dinheiro que a Deolane doou em outubro, Marcos decidiu pagar de uma vez todas as parcelas, que terminariam no dia 20 de dezembro deste ano.

Leia também:

▶ Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza mutirão para coleta de DNA

▶ Bombeiros ainda trabalham no rescaldo do incêndio que atingiu o Ceasa, em SG

Na última sexta-feira (23), Rose também procurou o locador do apartamento de Marcos para fechar um novo acordo, mas ainda não obteve retorno.



Também em outubro de 2023, antes de receber os R$ 50 mil da Deolane, o Retiro dos Artistas, na Zona Oeste do Rio, reservou uma casa para o ator. Ele teria acesso à infraestrutura completa do lugar: alimentação, atividades físicas, plano de saúde e auxílio médico, como terapeutas, assistente social e psicóloga. No entanto, a instituição só aceita um cachorro e Marcos tem três: Mel, Preta e Lolita. Segundo ele, esse foi um dos motivos que o levaram a desistir de morar no Retiro na época: "As únicas coisas que eu tenho na vida são as minhas cachorras. Não vou deixá-las. Mas estamos tentando resolver. Acho que o Retiro dos Artistas pode ser uma opção."