Preta Gil fala sobre volta do câncer em quatro lugares diferentes do corpo

Em um vídeo publicado nas redes sociais no último domingo (25), a cantora Preta Gil, de 50 anos, revelou que o câncer voltou e se espalhou por quatro lugares em seu corpo. A artista também comentou sobre o tratamento que iria fazer. Este mês, completou um ano desde a realização de uma cirurgia de câncer colorretal.

A cantora explicou para os fãs que estava em uma fase chamada de remissão, onde a doença pode voltar em um período de cerca de cinco anos. “Não só no meu caso, como no caso de 40% das pessoas que têm um câncer primário e foi o que aconteceu comigo, o meu câncer voltou”.

Logo em seguida, ela detalhou os lugares em que a doença foi encontrada: : “Eu tenho dois linfonodos, eu tenho uma metástase que fica no peritônio e eu tenho um nódulo, uma lesão na ureter”. Como etapa do tratamento, a cantora estava no hospital para realizar os exames de rotina, quando recebeu a notícia da volta do câncer.



“É mais comum do que a gente imagina, mas é sempre um grande susto”, comenta. Preta também falou que já iniciou o tratamento e as quimioterapias, e que foi finalizado no domingo o primeiro ciclo.

A cantora explicou, ainda, que teve que permanecer por 24h no hospital, em observação, para depois voltar para casa, onde fica por onze dias, e novamente retornar ao hospital. “Minha rotina de tratamento oncológico voltou pra que a gente possa curar esses quatro focos que eu citei do câncer”.

Para encerrar o relato e acalmar os fãs, Preta Gil afirma que está bem e bem melhor em comparação quando descobriu a doença pela primeira vez, em 2023, e pediu orações. Em seu perfil nas redes sociais, a artista compartilhou fotos do momento da quimioterapia e de quando recebeu visita do ator José Loreto, no domingo (25).