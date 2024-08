Brigas de casal: Luisa Arraes pede tempo no relacionamento com Caio Blat

O casal de atores Caio Blat e Luisa Arraes passam por uma crise no casamento e o relacionamento pode estar no fim, segundo o "EXTRA". A atriz, parte do elenco da novela "Rancho Fundo", teria pedido um tempo e desde então, decidiu se afastar do ator para refletir sobre o futuro do casal.

Eles estão juntos desde 2017 e mantinham um relacionamento aberto. Inclusive, o casal morava em casas separadas. Em fevereiro desse ano, Luisa foi flagrada aos beijos com Chico Chico, filho de Cássia Eller, no Circo Voador.

Na última quinta-feira (22), Luisa esteve na pré-estreia carioca do filme "O Diabo na Rua do Meio do Redemunho", sem a companhia de Caio. Ele também está no elenco do longa. Nos últimos tempos, o casal já andava afastado. A atriz gravava a novela das seis no Rio, o ator ensaiava para a peça "Memórias do Vinho", em São Paulo.

