Deolane Bezerra revela diagnóstico de depressão

Deolane Bezerra foi á suas redes sociais para comunicar que foi diagnosticada com depressão. A advogada em publicação realizada nesta sexta (23), disse que já havia recebido esse diagnóstico em 2021, quando MC Kevin morreu após cair da sacada de um hotel, mas na época ela não digeriu o resultado médico e resolveu ignorar a situação.

“Eu meio que ignorei, desmistifiquei a palavra que assola tantas famílias por aí e continuei levando a vida. Abracei o mundo com as pernas, fiz tudo que eu poderia ter feito, aproveitei as oportunidades que me foram dadas”, descreveu.

Ela explicou que recebeu o mesmo diagnóstico de dois médicos diferentes, foi quando resolveu cuidar melhor de sua saúde mental. “É muito difícil vir falar essas coisas aqui com vocês, até porque eu odeio mostrar fraqueza. E é por isso, por me achar tão forte, que às vezes eu me lasco sozinha”, relatou.

Leia também:

Mãe é ameaçada de morte pelo próprio filho em Niterói

Acusado de estuprar enteada de 12 anos é preso em aldeia indígena de Maricá

“Estou com meu cortisol muito alto, que é do estresse, a B12 muito baixa, ferro muito baixo e a vitamina D muito baixa. Então eu fico muito cansada e tenho muito sonho. Eu não estava bem fisicamente, mentalmente e espiritualmente”, falou a advogada.



Deolane contou que entendeu a necessidade desacelerar sua vida e focar na saúde, ainda deu uma dica para seus fãs: “Quem está aí do outro lado, que tem um quadro depressivo, se cuide real. A depressão é a doença do século, não é uma fraqueza e precisa ser tratada”.

“Muitas vezes, a gente fica em modo automático, resolvendo tudo, abraçando literalmente o mundo com as pernas e está indo para o fundo do poço. Mas lembrem-se, lá no fundo do poço tem uma luz. Você que está aí do lado, que acha que é frescura, pense melhor, comece a analisar as pessoas. É uma tristeza profunda que muitas vezes e no meu caso, na maioria das vezes, só Deus preenche”, finalizou.