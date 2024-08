Socialite é condenada por racismo contra filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

A socialite Day McCarthy foi condenada a oito anos de prisão por racismo contra Chissomo Ewbank Gagliasso, conhecida como Titi, de 11 anos, filha mais velha dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. A decisão judicial foi divulgada pelo casal, que comemorou a condenação em postagem nas redes sociais nesta sexta (23).

A decisão da Justiça do Rio marca a maior condenação por racismo da história da Justiça brasileira, com pena de oito anos e nove meses em regime fechado. Segundo o jornal "Folha de S. Paulo", a decisão cabe recurso e a socialite pode seguir em liberdade enquanto o resultado do recurso não é divulgado.

Leia também:

➢ Lucy Alves e Indira Nascimento terminam relacionamento após 6 meses juntas

➢ Mansão de Virginia Fonseca é invadida por uma onça

"Essa á primeira vez que, em reposta ao racismo, o Brasil condena uma pessoa a prisão em regime fechado. Sim, estamos em 2024 e essa ainda é a primeira vez. Apesar de tardio, é histórico. O direito criminal diz que pouco pode ser feito pela reversão da pena, no máximo sua redução. E assim esperamos e seguiremos confiantes na justiça, pois há anos estamos lutando por entendermos que esta vitória não é nossa, mas da nossa filha, coletiva e de toda uma comunidade", escreveram Bruno e Giovanna sobre a decisão nas redes.



Na nota, o casal também elogiou Procuradoria da República do RJ e fez agradecimentos à advogada responsável pelo caso e o público que se manifestou contra o episódio de racismo nas redes. "Como pais, estamos emocionados e agradecemos: a comoção pública foi fundamental para este avanço. Não temos mais nada a declarar, mas seguiremos vigilantes porque o racismo está longe de acabar", disse o casal.



O caso de racismo contra Chissomo aconteceu em 2017, quando a menina tinha apenas quatro anos de idade. A socialite gravou um vídeo em que chamava de "macaca horrível" a filha do casal de atores. “A menina é preta, tem um cabelo horrível de pico de palha e um nariz de preto, horrível, e o povo fala que a menina é linda? Aí essas mesmas pessoas vêm ao meu Instagram me criticar pela minha aparência?”, dizia Day no vídeo.