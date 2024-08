Lucy Alves e Indira Nascimento terminam relacionamento após 6 meses juntas

As atrizes Lucy Alves, de 37 anos, e Indira Nascimento, 33, anunciaram o fim do relacionamento através das redes sociais, nesta sexta-feira (23). As artistas ressaltaram que o respeito entre elas continua.



"O tempo que passei com a Lucy Alves foi muito importante e especial para mim. Aprendi e cresci muito nessa relação. Não somos mais um casal, mas sigo admirando e respeitando a Artista e a Mulher que ela é. Agradeço muito por todo carinho que sempre tiveram comigo e conosco", escreveu Lucy, que está no ar em "Renascer". Indira fez uma publicação igual em sua própria rede social.

O anúncio do término foi feito através das redes sociais | Foto: Reprodução/Instagram

Leia mais

Mansão de Virginia Fonseca é invadida por uma onça

"Vagina mais bonita do Brasil": Segunda edição do concurso abre votação popular



Quando anunciaram o namoro, as atrizes costumavam aparecer em registros apaixonados e constantemente faziam declarações de amor uma para a outra. Em março, Indira Nascimento chegou a agradecer o carinho após assumir o namoro com Lucy.



"Tenho recebido diariamente muitas mensagens de carinho. Gostaria de agradecer publicamente por todo amor e carinho que vocês têm nos enviado. Amor não tem gênero. O amor pode acontecer entre pessoas do mesmo sexo ou de sexos diferentes. Basta que elas estejam abertas e disponíveis para isso", escreveu Indira, na época.