Morte do cantor Nahim foi causada por intoxicaçãe e traumatismo craniano, aponta laudo do IML

Perícia sugere que o uso de substâncias ilícitas levou à queda que resultou no óbito; investigação conclui que morte foi acidental - Foto: Reprodução

A morte do cantor Nahim, de 71 anos, foi causada por uma combinação de intoxicação por substâncias ilícitas e traumatismo craniano, conforme apontado pelo laudo do Instituto Médico Legal (IML) de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, onde ele residia. O artista foi encontrado morto em sua casa no dia 13 de junho.



Segundo informações divulgadas pelo portal G1, o laudo da Superintendência da Polícia Técnico-Científica atesta que Nahim faleceu em decorrência de uma intoxicação exógena provocada pelo uso de substâncias ilícitas, combinada com o traumatismo craniano.

A perícia sugere duas possíveis causas para a queda que resultou no traumatismo craniano: a primeira hipótese é que o cantor pode ter perdido a consciência, e a segunda é que ele tenha sofrido um mal súbito devido ao uso das substâncias, levando à queda fatal.



Os peritos destacam que não se pode descartar a possibilidade de que o traumatismo craniano tenha sido a causa direta da morte ou tenha contribuído significativamente para o óbito.

O exame toxicológico realizado pelo IML revelou a presença de sedativos no organismo do cantor, embora esses medicamentos não tenham sido apontados como fatores diretos para sua morte.

No decorrer das investigações, testemunhas, incluindo amigos, pessoas próximas ao cantor, e sua ex-esposa, foram ouvidas pela polícia. No dia da morte, o corpo de Nahim foi encontrado próximo à escada de sua casa por funcionários de uma empresa de telefonia, que imediatamente acionaram a polícia.



Algumas testemunhas relataram que Nahim ocasionalmente fazia uso recreativo de substâncias ilícitas. Além disso, a polícia revisou imagens de câmeras de segurança, mas nada relevante foi identificado.

O documento com a causa da morte foi encaminhado à Polícia Civil de Taboão da Serra. O caso, inicialmente investigado como morte suspeita pelo 1º Distrito Policial do município, já teve um relatório final enviado à Justiça.

Durante a investigação, não foram encontrados indícios de crime, e nenhum suspeito foi identificado no relatório da delegacia. Diante disso, há uma grande probabilidade de que o Ministério Público (MP) solicite o arquivamento do inquérito.