Bianca Biancardi é criticada nas redes sociais sobre a proximidade com Neymar

A influenciadora disse que aprendeu a conviver com as diferenças e que mudou de postura em relação às polêmicas - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora disse que aprendeu a conviver com as diferenças e que mudou de postura em relação às polêmicas - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora Bianca Biancardi, irmã de Bruna Biancardi, recebeu críticas de internautas pela aproximação com o cunhado, Neymar, a quem ela julgou o comportamento no passado. As falas dos seguidores vieram em uma publicação de fotos de Mavie, sobrinha de Bianca, porém a jovem rapidamente defendeu o jogador.

Nos comentários das fotos, um dos seguidores perguntou sobre a presença de Bianca na casa do jogador, mencionando a pequena briga que tiveram no passado. “Admirava sua verdade, mas te ver na casa do cara que você disse ‘grandes verdades’, me impacta”, alfinetou o internauta. Entretanto, a situação não parou por aí, pois a influenciadora logo respondeu o comentário, afirmando que a família tem capacidade de superar as adversidades e conviver em paz.

Leia também:

Atendimento na UPA de Silva Jardim termina em briga entre médico e pai de paciente

Eleições 2024: Veja agenda dos candidatos a prefeito de SG, Niterói, Itaboraí e Maricá

Em resposta ao usuário ela disse que “deveria ser admirável ver que uma família, mesmo com problemas, conseguiu se resolver e vive em harmonia, pelo bem de todos”, afirmou, ressaltando como os cunhados superaram as divergências.



Ela também comentou como o perdão é importante, e que é essencial para uma boa convivência. O perdão deveria ser admirável, não o contrário", comentou deixando claro que mudou a forma de agir sobre as polêmicas entre Neymar e Bruna.

Além disso, ela também disse que no começo dava muita importância para as críticas, mas agora já sabe lidar com as diferenças. "No começo, quando minha irmã teve toda aquela repercussão, eu ligava muito, ficava muito incomodada. Como assim estão falando isso dela? Como assim estão falando isso da nossa família? Eu ficava revoltada, para falar a verdade, e eu queria defender, queria provar, queria falar que ela não era nada daquilo. Mas não adianta”, disse.

Outro ponto mencionado por Bianca foi que, mesmo com as críticas, a família sabe quem são os seus integrantes e que não tem que provar nada para ninguém. “Tem muita gente amargurada, muita gente ruim, que inventa história, que quer pensar o pior da gente. Honestamente, hoje em dia, eu cag*. Essa é a real. Eu acho até engraçado algumas coisas. A gente sabe quem a gente é, a nossa família sabe, e é isso que importa", finalizou.