Atendimento na UPA de Silva Jardim termina em briga entre médico e pai de paciente

No último sábado (17), um atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Silva Jardim, município do Rio de Janeiro, terminou em luta entre o pai de um paciente e um médico. A situação gerou uma briga física, e policiais militares foram chamados ao local. No entanto, quando chegaram à unidade de saúde, o médico envolvido no incidente já havia se afastado.



Imagens do momento da agressão foram divulgadas nas redes sociais, mostrando um médico e um homem não identificado trocando socos em uma sala de atendimento, enquanto funcionários e pacientes tentam intervir e separar os envolvidos. A motivação do conflito ainda não foi esclarecida.

Leia também:

PF resgata imigrantes clandestinos em navio cargueiro

PF prende ex-diretor de serviços da Petrobras, em Volta Redonda



Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 15º BPM (Itaboraí) foram acionados por uma denúncia de lesão corporal na unidade de saúde. A vítima das agressões foi encaminhada à 120ª DP (Silva Jardim), onde o caso foi registrado e está sendo investigado.