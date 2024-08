Carlos Alberto é condenado após agredir torcedor em restaurante

O ex-jogador Carlos Alberto, que tem passagem por diversos clubes do Brasil, foi enquadrado por lesão corporal e terá que pagar uma indenização de R$15 mil ao representante comercial Rodrigo Rodrigues Leão, devido uma agressão que aconteceu em um restaurante na Barra da Tijuca em dezembro de 2022.

Na ocasião, Carlos Alberto, que estava em um restaurante com amigos, se sentiu provocado por Rodrigo, quando o mesmo falou para o ex-jogador: "Arrascaeta te mandou um abraço". A frase fazia referência ao lance em que o jogador uruguaio tentou dar um drible no brasileiro, em jogo beneficente de Zico, em 2022, no Maracanã. No jogo, o camisa 14 do Flamengo tentou dar uma caneta em Carlos Alberto, que não gostou e fez uma falta no atleta. Essa ação gerou diversos memes na internet por ser uma atitude que poderia machucar o atleta em um jogo festivo.

Após a provocação, o ex jogador teria dado um soco em Rodrigo.

Leia também

➢Operação da PM no Complexo do Salgueiro visa combater roubos de veículos e cargas

➢ Rogério 157 é condenado a 64 anos de prisão pelo homicídio de três traficantes rivais

Carlos Alberto, por sua vez, argumentou que tinha sido alvo de injúria racial e por isso se exaltou. Mas a juíza Simone Cavalieri Frota afirmou que a ocorrência da ofensa "não ficou demonstrada nos autos". O ex-atleta também negou que tenha dado o soco e disse que empurrou Rodrigo, o que também não foi comprovado.

O caso de agressão fez com que ele inclusive perdesse seu cargo de comentarista da Band em fevereiro de 2023. O ex-jogador ainda pode recorrer da decisão.