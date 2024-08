Cantora Perlla que costuma ostentar nas redes sociais segue sem pagar divida milionária

A cantora Perlla, que teve grandes sucessos no início dos anos 2000, responde na justiça a um processo devido à quebra de contrato com seus antigos empresários da Alcla produções. O problema é que a cantora já perdeu essa ação há 10 anos e até hoje não pagou a divida, que já chegou a R$ 2,76 milhões. Na época a artista tinha contrato vigente até 2011 com a produtora, mas em 2009 ela decidiu romper o vínculo. A justiça já tentou penhorar bens de Perlla mas descobriu que ela não tem nenhuma propriedade ou bens em seu nome.

No processo a advogada Flávia Farias que representa os ex empresários da cantora, afirma que Perlla costuma divulgar em suas redes sociais, carros, construções de casas e empresas de maquiagem, mesmo não tendo nada em seu nome. A advogada afirma que a cantora nem mesmo declara imposto de renda, se declarando isenta e na tentativa mais recente de uma penhora de bens na própria casa dela, para buscar bolsas, joias e o que mais tivesse até atingir o valor, o oficial de justiça não a encontrou na residência que dividia com o marido.

Perlla foi gerenciada pela empresa no início da carreira, quando estourou pelo país com "Tremendo vacilão" e outros sucessos. Os empresários afirmam que tentaram uma reunião com a cantora em outubro de 2022 para tentar acertas as formas de pagamento, mas ela não compareceu.

Leia também:

Operação da PM no Complexo do Salgueiro visa combater roubos de veículos e cargas

Rogério 157 é condenado a 64 anos de prisão pelo homicídio de três traficantes rivais

"A gente não consegue receber. É como se colocássemos a sentença em um quadrinho na parede, mas valesse só isso, já que a pessoa se furta a pagar o que deve. Ela age certa da impunidade. A lei precisa ter uma mudança radical quanto a isso, ainda mais sobre pessoas que ostentam nas redes sociais", diz a advogada.

Perlla foi procurada mas não se pronunciou sobre o fato.