Anitta, Maya Massafera, Bruna Griphao e outras famosas curtem praia na Grécia

No último domingo (11), Maya Massafera compartilhou várias imagens dela com um elenco de peso curtindo uma praia na Grécia. Através do Instagram, a influenciadora apareceu ao lado de artistas famosos como Anitta, Bruna Griphao, Dani Calabresa, Duda Beat, Vivi Wanderley, além de outras várias amigas.

Em um dia bem ensolarado, o time estava animado. Botando o corpão para jogo e o bronze, as artistas também dançaram, cantaram, e movimentaram um restaurante da região.

Mas, nem só de curtição foi esse encontro. Anitta contou, horas antes, que teve sua mala extraviada: "Decidi mandar minha mala de férias, com biquíni, de viagem de férias, pela minha amiguinha. O que aconteceu? A mala não chegou. Estou sem roupa agora. Vou ter que ir para a praia de calça jeans, jaquetinha... Vou ter que ir de quarto em quarto pedir roupa emprestada. Que humilhação."

Logo depois nos stories, Anitta contou que com Duda Beat foi pior: "Abriram a mala dela no aeroporto e roubaram as coisas. Roubaram a caixa de joias e as bolsas. Pelo menos, ela tem roupa para vestir. Eu estou sem mala, sem nada. Não sei quando chega."



A cantora seguiu relatando o perrengue: "Depois de 30 minutos, eu troquei o disco. A Duda está falando da bolsa roubada até agora. Ela não para de falar. Eu falei que se ela falar dessa bolsa mais uma vez, eu vou expulsar ela da viagem, dar uma bolsa só para ela parar de falar."

Anitta aproveitou para mostrar que se virou do seu jeito. A artista pegou roupas emprestadas com Maya, Bruna e Vivi Wanderley.