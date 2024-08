Mell Muzzillo e Marcelo Melo Jr. estariam vivendo um romance nos bastidores de "Renascer"

O romance está no ar nos bastidores da novela "Renascer," da Globo. Os atores Mell Muzzillo e Marcello Melo Jr. formam o casal do momento. Após um breve relacionamento com o cantor e ator Xamã, Mell parece estar envolvida agora com Marcello, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles.

De acordo com a colunista, o romance já não é mais segredo nos bastidores da novela, apesar das tentativas do casal de manter o relacionamento discreto. Fábia Oliveira teve acesso a um vídeo onde Mell e Marcello aparecem trocando carinhos nos Estúdios Globo, o que reforça os rumores de que estão juntos.

Vale lembrar que, no início das gravações, Mell teve um envolvimento com Xamã, embora nunca tenha assumido o relacionamento publicamente. Após o término, Xamã começou a namorar outra colega de cena, a atriz Sophie Charlotte.