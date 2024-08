EX-BBB Key Alves fez publicação sobre sonho com acidente de avião há seis dias

Key Alves postou sobre sonho com acidente de avião no dia 3 deste mês - Foto: Reprodução/Instagram.

Após a trágica queda do avião na cidade de Vinheiros no interior de São Paulo que fez 62 vítimas fatais nesta sexta, internautas estão repostando a publicação feita pela ex-BBB Key Alves no seu perfil do X (antigo Twitter). No último dia 3 , a ex jogadora de vôlei publicou que havia sonhado com um acidente aéreo.

Tive um sonho muito esquisito hoje com queda de avião e muitos chinelos vermelhos 😢😳🥵 oq será que significa ? Sensação estranha !!! 😐



Vocês já tiveram isso? Acordei chorando. — Key Alves (@keyalvesoficial) August 3, 2024

“Tive um sonho muito esquisito hoje com queda de avião e muitos chinelos vermelhos. O que será que significa? Sensação estranha !!!”, dizia a publicação. Na ocasião alguns pediram orações enquanto outros internautas debocharam da situação.

Após notícias da queda do avião, internautas comentaram estar impressionados com a "premonição" de Key. A ex-BBB postou em sua rede social “com a queda do avião hoje, só lembrei disso”.

Em seguida ela postou, "Meu Deus, um avião caiu", com uma fã respondendo em seguida "Você sonhou, foi um aviso. Infelizmente, muitos debocharam, mas olha aí. Que Deus cuide de todos e da família”.