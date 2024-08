Sheila Mello processa médico por aplicação de hidrogel e afirma deformidade nos glúteos

Tentativa de Sheila Mello de dar um 'tchan' no corpo, termina na Justiça após bumbum entortar com aplicação de hidrogel - Foto: Reprodução

O jornal 'O DIA', descobriu, com exclusividade, que a eterna loira do "É o Tchan" Sheila Mello, entrou na justiça contra um médico devido complicações de um procedimento estético. Segundo informações, a dançarina teve parte de seu corpo deformado e problemas médicos devido aplicação de hidrogel.

No ano de 2014, a artista realizou um processo com esse médico para levantar o bumbum, com isso ela pagou R$ 30 mil pela aplicação de hidrogel nas nádegas. O resultado não a agradou, mas foi informado que o corpo demoraria 3 anos para absorver toda a substância. Passado o prazo, a substância não foi absorvida e pior, a bunda da dançarina apresentou deformidades na área em que o produto foi aplicado.

Em 2019, Sheila começou a sentir dores intensas e febre alta durante um trabalho em Fortaleza. De volta a São Paulo, foi internada no Hospital Albert Einstein com um grave quadro de infecção. Os médicos diagnosticaram celulite na coxa esquerda, causada pelo hidrogel não absorvido corretamente, o que exigiu uma cirurgia de drenagem urgente.

No ano seguinte, em 2020 durante a pandemia, ela chegou a ser internada em outras duas ocasiões devido infecções relacionadas á substância do preenchimento. Após não receber o devido auxílio do médico que realizou o procedimento, a dançarina resolveu pesquisar mais sobre o assunto e foi então que descobriu que diversas mulheres já vieram a óbito devido a aplicação de hidrogel.

Em contatos com outros médicos, Sheila descobriu que o produto foi aplicado em seu corpo em um local não convencional e que a quantidade usada está acima da permitida pela Anvisa. A alguns anos ficou decidido que a quantidade máxima de aplicação seria de 50 ml em cada nádega, enquanto na loira foi aplicado 150 ml em cada uma.

Em 2021 Sheila entrou na justiça contra o médico pedindo R$ 2 milhões por danos morais, custos médicos e perda temporária de sua capacidade de trabalho. O caso segue em segredo na justiça.