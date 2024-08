Ativistas invadem e vandalizam mansão de Messi em Ibiza; vídeo

Propriedade do jogador fica em Ibiza, na Espanha - Foto: Divulgação/Futuro Vegetal

Propriedade do jogador fica em Ibiza, na Espanha - Foto: Divulgação/Futuro Vegetal

Um grupo de ativistas ambientais invadiu e vandalizou uma mansão do jogador argentino Lionel Messi, localizada na ilha espanhola Ibiza, para um protesto na madrugada desta terça-feira (06). A manifestação foi organizada pelo grupo "Futuro Vegetal", que se responsabilizou publicamente pelo episódio e compartilhou, nas redes, registros do momento em que lançam tintas vermelha e preta nas paredes do imóvel.

Segundo o grupo, o objetivo da ação era chamar a atenção "para a responsabilidade dos ricos na crise climática". Confira um trecho do protesto, divulgas no perfil do Twitter/X do "Futuro Vegetal":





Além das pichações na parede, o grupo também levou cartazes para o protestos, com as frases "Ajude o planeta, coma os ricos, acabe com a polícia" escritas em inglês. Nas redes sociais, o grupo ainda disse que a propriedade Messi foi construída ilegalmente.

"A casa se trata de uma construção ilegal, que o jogador comprou pelo valor exorbitante de 11 milhões de euros (cerca de 68 milhões de reais). Enquanto isso acontece, só nas Ilhas Baleares (complexo de ilha na Espanha) morreram entre 2 e 4 pessoas em consequência direta da onda de calor. O 1% mais rico da população é responsável pela mesma quantidade de emissões de carbono que os dois terços mais pobres", escreveu o grupo, no Twitter/X.

Manifestantes levaram cartazes com frase: "Ajude o planeta, coma os ricos, acabe com a polícia" | Foto: Divulgação/Futuro Vegetal

Até o início da tarde desta terça (06), Messi ainda não havia comentado o episódio publicamente.

Em janeiro, três líderes do grupo ativista foram presos pela Polícia da Espanha junto de outros 19 integrantes do "Futuro Vegetal" acusados de participar de protesto com atos de vandalismo.