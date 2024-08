Lewis Hamilton curti foto de Bruna Marquezine, e fãs vão à loucura com a interação

A internet foi à loucura com a curtida do piloto de Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton, de 39 anos, na foto da atriz Bruna Marquezine, de 28 anos. Essa situação gerou muitos comentários nas redes sociais, sendo a grande parte deles a favor de um possível romance entre os dois.

A foto que causou todo esse alvoroço foi a última publicada pela atriz, que está viajando pela Itália. Os principais comentários se resumem a pessoas apoiando e sonhando com um romance entre eles.

"Imagina ter LEWIS HAMILTON curtindo suas fotos e você escolher ficar com o João Guilherme”, comentou um dos seguidores no X (antigo Twitter), ligando o caso ao suposto envolvimento de Bruna com o filho de Leonardo.

“Namoral, o CASAL que ia ser esses dois não só pela beleza, mas pela profissão dos dois. Ela indo apoiar ele nas corridas, ele indo às premières dos filmes dela. Os dois gostosos nas férias, aff”, disse outro.

No entanto, muitos fãs também defenderam o ator João Guilherme. “A pessoa fica com quem ela quiser, cara”, disse uma seguidora. “O João deve fazer a Bruna muito feliz, mas vocês não conseguem aceitar”, refletiu uma segunda.