Luana Piovani ganha indenização de R$ 384,9 mil em processo contra Band e Emilio Surita

A atriz Luana Piovani, ganhou na justiça um processo que se arrastava desde 2014 contra a Band e o apresentador Emílio Surita, á época comandante do programa Pânico. No início do mês de julho foi pago a ela uma indenização de R$ 384,9 mil.

Segundo informações, a emissora pagou R$ 308,1 mil e o apresentador R$ 76,8 mil. Na ação, Luana afirma que o Pânico exibiu um quadro humorístico que de acordo com a justiça, sem autorização ou pagamento, explorou a imagem da atriz, que na época era protagonista de uma série policial exibida pela Rede Globo.

De acordo com a justiça, a esquete realizada pelo programa simulava o tema central da serie protagonizada pela atriz e assim perseguia Piovani por diversos lugares. Com situações dos humoristas seguirem e filmarem ela até na praia em momentos de lazer com o ex-marido, tudo com o intuito de elevar a audiência e lucrar á custa da atriz, sem que ela tivesse consentido.

"Luana não pode sair de casa livremente porque, a qualquer momento, os réus ficam na espreita da autora espionando seus passos para a abordarem de surpresa com as mais odiosas agressões, coletando indevidamente suas imagens, que são exibidas no seu programa sem autorização", afirmaram seus advogados no caso.

Band e Pânico em sua defesa, afirmaram que Piovani costuma tratar mal a imprensa e não tem noção da posição de celebridade que ocupa. "É notório o comportamento intolerante e agressivo da atriz com profissionais da imprensa e do meio artístico. Parece claro que ela não sabe lidar com a posição que ocupa, pois, como sabido, o desempenho da profissão de atriz exige simpatia, carisma e paciência", afirmava o programa.

A justiça negou perseguição, mas reconheceu que Luana teve dano moral pelo uso indevido de imagem. O pagamento foi feito pela emissora e o apresentador que assumiu o valor que deveria ter sido pago por Rodrigo Scarpa, o Repórter Vesgo, que foi o autor da reportagem.