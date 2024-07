Após flagra de beijo, Alice Carvalho, a Joana de "Renascer", é vista com Chandelly Braz em show

Mais uma vez, as atrizes Alice Carvalho, a Joana de "Renascer", e Chandelly Braz, ex-mulher de Humberto Carrão, foram flagradas juntas. Na semana passada, as duas foram vistas se beijando em um festival no Rio de Janeiro. A segunda aparição do possível casal aconteceu no último sábado, durante o show de Lenine, na Fundição Progresso, no Centro do Rio.

As artistas evitaram ao máximo serem fotografadas juntas; contudo, ambas publicaram nas redes sociais vídeos do show. Mesmo tentando evitar, na internet é possível encontrar registros das duas em rodas de amigos pela cidade maravilhosa. Tudo indica que o romance deu certo!

O jornal Extra registrou o romance entre as duas no Festival 90s, que ocorreu na Marina da Glória, na semana passada. As fotos mostram que as moças estavam juntas, trocando beijos e carinhos, além de circularem de mãos dadas pelo festival.

Quando a novela "Renascer" começou, Alice estava namorando a diretora de arte Chica Caldas, e elas revelaram o romance em novembro do ano passado pelas redes sociais. Por outro lado, Chandelly, que interpretou Brunessa na novela "Cheias de Charme", atualmente reprisada, manteve um relacionamento por dez anos com o ator Humberto Carrão. O relacionamento terminou em agosto de 2022, e desde então, a atriz não foi vista com mais ninguém.