Morre Tainá Medeiros influencer que dava dicas sobre maternidade

A influencer Tainá Medeiros que dava dicas sobre maternidade nas redes sociais, faleceu nesta quarta feira (24). Dona da conta "Amor Mamar", com 57 mil seguidores no Instagram, teve sua morte confirmada pelo perfil mas a causa não foi revelada.

Há dois dias a mulher de 34 anos havia postado que precisaria passar por uma cirurgia de emergência e pediu orações e boas vibrações de seus seguidores: "Orem pela minha recuperação, agora preciso me cuidar, mas em breve estarei melhor para cuidar de vocês, se Deus quiser", pediu na ocasião. A causa morte de Tainá teria sido por causa de uma gravidez ectópica, onde o feto se desenvolve fora do útero, comprometendo as funções vitais da gestante.

O velório acontece nesta quinta feira (25) no centro de velório na rua São José, em Natal. O cortejo terá início às 15h, e o sepultamento será às 16h no Cemitério Morada da Paz.

A jovem era casada e deixa uma filha de 5 anos.

Nota publicada:

"Aprouve a Deus tomar para si a nossa Tai. Esposa, mãe, filha, amiga, empresária. Uma mulher cheia de fé, de valores eternos e de uma bondade sem medida. Foram tantos a quem ela estendeu a mão e enxergou além, com seu olhar que refletia a beleza do mar e exalava compaixão. Ficaram as melhores lembranças: de um sorriso aberto, de um abraço acolhedor e do seu legado: o amor pelos seus. Descanse em paz, Tai. Com amor, sua eterna equipe Amor Mamar".