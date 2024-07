Atriz de Cheias de Charme fala sobre a vida nos EUA: 'Faxina não diminui ninguém'

A fama da televisão nem sempre garante uma vida confortável e estável. A atriz Simone Gutierrez, conhecida por seu papel em "Cheias de Charme", está experimentando essa realidade nos Estados Unidos. Em um post emocionante no Instagram, a atriz pediu ajuda aos seguidores para encontrar trabalhos temporários em Orlando. A mudança para os EUA há mais de dois anos trouxe novos desafios para Simone, que precisou se adaptar a uma nova cultura e mercado de trabalho.

Em uma entrevista recente ao colunista Gabriel Perline, da revista 'Contigo!', Simone revelou que se mudou para os Estados Unidos há mais de dois anos e, desde então, trabalhou em diversas áreas, como faxineira, arrumadeira, professora de teatro musical, babá e garçonete. A atriz também trabalhou no Hotel Fasano, um dos mais renomados do Brasil.

Em seu relato, Simone defendeu que toda profissão é digna e disse que não se arrepende de procurar outras oportunidades fora do Brasil.



"Só para deixar claro! Todo trabalho feito com dedicação e carinho é digno. Fazer faxina não diminui ninguém! E pedir ajuda também não", disse a atriz. "Eu não me arrependo de nada que fiz, mesmo que não pudesse exercer o ofício que escolhi como profissão! Todo trabalho que você faz te ensina, te torna mais forte em busca de qualquer tipo de objetivo que você tenha!! Prefiro isso do que desistir", escreveu finalizando a legenda da postagem.



Logo em seguida, Simone recebeu muitas mensagens de apoio e carinho de amigos e fãs.

"Amada, você é rainha! Tudo feito com afeto é lindo! Tudo! Principalmente correr atrás dos nossos sonhos e desejos. Gente cafona pensa diferente disso!", escreveu o colega de profissão Carmo Dalla Vecchia. "Amiga, você é maravilhosa! Em tudo que faz!", disse Giselle Batista. Só te admiro mais. Quando vão parar de romantizar nossa profissão, glamourizar e não oportunizar? Quando vão parar de demonizar, menosprezar e diminuir um trabalho justo e digno? Força e fé! Fiquem! És imensa!", perguntou Valéria Barcellos.

Com um vasto currículo que inclui trabalhos como 'Malhação', 'Zorra Total', 'Passione' e 'Cheias de Charme', Simone Gutierrez mostra que é possível se reinventar.