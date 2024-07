Mário Rosa é demitido do grupo de pagode Katinguelê

Mário Rosa, um dos integrantes do grupo Katinguelê, divulgou um comunicado na última segunda-feira (22), anunciando sua demissão da banda na qual atuava há 40 anos. O anúncio foi feito por meio das redes sociais, e segundo ele, o motivo teria sido "roupa inadequada nos shows". O cantor agradeceu aos amigos e fãs pelas mensagens de carinho.

"Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os meus fãs e amigos, por tantas mensagens que venho recebendo com tanto carinho. Muitas pessoas estão me questionando sobre a minha saída do grupo Katinguelê, pois estão recebendo informações de que eu fiz o pedido de saída. Para finalizar esse assunto de tantas dúvidas, resolvi me pronunciar, porque vocês, amigos e fãs, merecem todo o meu respeito, consideração e uma satisfação concreta da minha saída", afirmou no comunicado.



"Para quem me acompanha no grupo Katinguelê, desde o nascimento do grupo, sabem o quanto ele simboliza na minha vida, e jamais iria pedir para sair. Mas infelizmente depois de 40 anos de Katinguelê, pediram a minha saída (fui mandado embora), por motivo de roupa inadequada em shows. Agradeço mais uma vez a todos, por tanto carinho e preocupação, por esse motivo resolvi esclarecer", encerrou.



Mário atuava no Katinguelê desde 1984. Essa não foi a primeira vez que o percussionista falou sobre sua saída do grupo. No mês passado, ele já havia se pronunciado também pelas redes sociais: "Venho comunicar a vocês, amigos e fãs, que me acompanham na minha trajetória de 40 anos de carreira, que não faço mais parte do Katinguelê. Quero agradecer a todos pelo carinho, encerro esse ciclo com muita fé e paz!", escreveu.



O grupo de pagode foi um dos maiores sucessos do estilo musical nos anos 90, com hits como "Inaraí", "Lua Vai" e "No Compasso do Criador". Até 2001, o Katinguelê tinha como vocalista Salgadinho, mas atualmente é composto por Gui (voz e cavaco), Udi (voz e pandeiro) e Téo (coro e reco). Por enquanto, o grupo de pagode não se pronunciou sobre a saída de Mário.