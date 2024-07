Morre o ator Iran Lima, "Seu Cândido Manso" da Escolinha do Professor Raimundo

Será velado nesta segunda-feira (22), no Memorial do Carmo, na Zona Norte do Rio, o corpo de Iran Lima, ator e diretor conhecido por dar vida ao personagem "Seu Cândido Manso" da Escolinha do Professor Raimundo. Após o velório, o corpo será encaminhado para cremação. O falecimento ocorreu neste domingo (21), no Rio de Janeiro.



Desde a última quinta-feira (18), o artista estava internado no Hospital da Unimed, da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. De acordo com a família, o ator havia descoberto, há pouco tempo, um aneurisma abdominal e teve complicações em seu estado de saúde por causa da doença.

Leia também:



Céu em festa: Marília Mendonça completaria 29 anos nesta segunda-feira

Operação policial no Complexo de Israel termina em tiroteio e interdita Avenida Brasil

Do primeiro casamento, Iran Lima deixou três filhos. Além dos filhos, também deixou a viúva Lucia Baruffaldi, com quem estava casado há 28 anos.

Ao longo de sua carreira, Iran se destacou com o personagem Cândido Manso, que era apaixonado pela esposa Tadinha, que o traía. O ator também atuou como diretor dos Trapalhões e de programas do Jô Soares. Já na TV Record, ele fez parte da escolinha do Gugu.