Morre aos 39 anos ator que participou de remake de "Pantanal"

Leandro Lima lamenta morte do ator Thommy Schiavo, de 'Pantanal' - Foto: Foto: reprodução/ instagram

Leandro Lima lamenta morte do ator Thommy Schiavo, de 'Pantanal' - Foto: Foto: reprodução/ instagram

O ator Leandro Lima usou suas redes sociais neste sábado (20), para lamentar a morte do também ator Thommy Schiavo, que contracenou com ele na novela "Pantanal", onde viveu o peão Zoinho no remake da trama da Rede Globo.

"Acabo de receber uma notícia muito triste. Nosso amigo Thommy Schiavo nos deixou. Ainda estou atônito, tentando digerir tudo isso. Thommy era uma cara de coração enorme, sempre pronto a ajudar, amava o campo, os bichos e cuidar das pessoas. Lembrando dele chamando todo mundo pra assistir um pôr do sol lindo ouvindo Tião Carreiro ou pedindo para cantar junto 'Peão' (uma de suas favoritas) lá no Pantanal. Ele deixa Larinha, sua filha com quem sonhava tanto (mesmo antes dela nascer) e amava demais. Esse retrato que fiz dele lembro como se fosse hoje. Estamos orando por você nosso eterno peão Zoinho", postou Leandro.

Thommy Schiavo tinha 39 anos e era pai de Lara que nasceu em junho de 2023, fruto do seu relacionamento com Angra Monaliza. O casal se conheceu nos bastidores de "Pantanal".

Leia também:



'Zoião' é preso pela PM no Inferninho, em Niterói

PM apreende três suspeitos de tráfico de drogas em Niterói



O personagem vivido pelo ator ganhou ainda mais destaque na trama no último capítulo da novela, terminando ao lado de um outro peão. Thommy Schiavo nasceu na cidade de Presidente Prudente, em São Paulo, fez participação na novela "Paraíso", além de ter vivido o cantor Leandro no especial "Por toda a minha vida" sobre a dupla Leandro e Leonardo.

A assessoria de imprensa do ator postou uma mensagem na tarde deste sábado: "Com muita tristeza que confirmamos o falecimento de Thommy Schiavo, ator talentoso que também fazia parte do nosso escritório e juntos vínhamos desenhando uma linda carreira e infelizmente nos deixa precocemente. Thommy, seu talento e sua obra e sua história farão parte das nossas histórias! Obrigado, Thommy!".