Linn da Quebrada reaparece após internação em clínica de reabilitação e tranquiliza fãs

Após internação em uma clinica de reabilitação no inicio do ano, devido uma profunda depressão, Linn da Quebrada reapareceu nessa quinta feira (18) nas redes sociais, para tranquilizar seus fãs e comemorar seu aniversário.

Em abril a artista anunciou uma pausa na carreira para tratar sua depressão, na época fez uma publicação em que dizia: "Para estar diante das câmeras e nos palcos de forma plena, é preciso estar com saúde física e mental em dia. Quando algo não vai bem, é necessário parar, respirar e cuidar". Pessoas próximas a ex-bbb informaram ao Correio Braziliense, que a cantora precisou de ajuda por conta do uso excessivo de medicamentos relacionados a doença.

O agravamento da depressão de Linn, teria sido motivado devido a falta de oportunidades profissionais e baixa visibilidade, após sua participação no reality show da TV Globo, algo que não era esperado pela cantora.

Linn reapareceu em seu Instagram em uma foto do lado de um cavalo com a legenda "Assim faço… me movo, morro e renasço, feito capim que se espalha. Muito prazer, a nova Eva voltou e hoje está fazendo aniversário".

A artista completou 34 anos.