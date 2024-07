Filha de Zé Felipe e Virginia tem visão com Leandro, irmão de Leonardo

O cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo, contou que sua filha mais velha, Maria Alice, de 3 anos, teve uma visão com o tio-avô Leandro. O também cantor faleceu aos 36 anos, em 1998, devido a uma falência múltipla de órgãos causada por um câncer raro no pulmão. Zé Felipe disse que ficou assustado com o comentário da criança e a deixou sozinha. O relato veio a público por meio de um vídeo publicado pela esposa e mãe da menina, Virginia Fonseca, no Instagram.



"Estava arrumando mala, e a Maria Alice deitou na cama comigo. Nós (estávamos) conversando, brincando, e ela olhou para o lado e falou assim: 'Não é, tio Leandro?'. Que é isso, menina, sai fora. Larguei ela lá, fiquei com medo", disse Zé Felipe.

Leia também:



Shopping de Itaboraí promove 'Arraiá do Ita'

Caixa começa a pagar nesta quinta-feira o Bolsa Família de julho

"Ele saiu do quarto, entrou no closet, e eu perguntei se ele tinha deixado a filha sozinha, aí ele voltou", explicou Virginia. Na legenda da postagem, ela escreveu: "Ele passa mal de medo de espírito, e a Maria Alice manda um 'né, tio Leandro?'. Zé Felipe saiu do quarto".

Segundo a influenciadora digital e apresentadora do SBT, essa não foi a primeira vez que Maria Alice comentou sobre Leandro. "Quando ela coloca chapéu, a gente pergunta se ela está de boiadeira, e ela responde que não, que está de 'Liandro', que é o 'Liandro'", afirmou.