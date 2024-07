Shopping de Itaboraí promove 'Arraiá do Ita'

Nos dias 26, 27 e 28 de julho, das 15h às 23h, o estacionamento externo do Itaboraí Plaza se transforma em um verdadeiro arraiá, cheio de comidas deliciosas, música ao vivo e muita diversão para toda a família.

Haverá barracas com comidas típicas, foodtrucks com opções para todos os gostos, e uma cervejaria para brindar a festança. Além disso, vai ter várias brincadeiras e atrações para garantir a diversão.

Na sexta-feira (19), o Trio Canabrava vai fazer todo mundo dançar com o tradicional forró pé de serra. No sábado (20), o Samforró promete uma mistura contagiante de samba e forró para agitar a galera. E no domingo (21), Lara Zuzarte fecha com chave de ouro ao som do melhor do sertanejo.

Os organizadores convidam para um momento especial para se divertir e compartilhar alegria com quem mais gosta!

