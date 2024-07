Após cirurgia de emergência, Pitty faz show sentada

A cantora Pitty se apresentou no Festival de Inverno do Rio, na noite desse sábado (13), mas, o que chamou a atenção dos espectadores, é que estava sentada em um banco. Ela já havia cancelado três apresentações por conta do procedimento.

Pitty precisou passar por uma cirurgia de emergência no início do mês. “Esse é um formato inusitado definido aos 45 do segundo tempo para que nós pudéssemos estar aqui. Desistir nunca foi uma opção”, disse a cantora, que não deu detalhes sobre o procedimento.

“Eu aceito e aproveito quando a vida me coloca em novos lugares. Eu confesso que eu estava quase chamando o MST para fazer uma reintegração de posse desse corpo, mas eu acredito que a gente vai conseguir fazer isso junto aqui hoje”, acrescentou.

Leia também:

Peça 'Vida Privada' faz curtíssima temporada no Teatro Municipal de SG

Leidy Elin leva mãe à fazenda de Zezé Di Camargo