Leidy Elin leva mãe à fazenda de Zezé Di Camargo

Leidy está passando uns dias na Fazenda do pai de Wanessa Camargo e aproveitou para levar sua mãe - Foto: Reprodução/redes sociais

A gonçalense Leidy Elin está passando uns dias na Fazenda É o amor, que pertence a Zezé Di Camargo, localizada em Araguapaz, em Goiás. A trancista levou a mãe, Carla Magalhães com ela, e negou, em entrevista ao EXTRA, que Wanessa Camargo tenha pago sua passagem de avião. "Acho que vou ter que mandar a fatura do meu cartão (risos)", respondeu Leidy.

Wanessa abriu as portas da fazenda de Zezé Di Camargo para alguns ex-BBBs | Foto: Reprodução/redes sociais

Wanessa abriu as portas da fazenda do pai para reunir alguns ex-BBBs com quem fez amizade durante o confinamento. Entre eles, Marcus Vinicius, Nizam, Michel e Juninho.



Quem também participou da confraternização foi o namorado da cantora, Dado Dolabella, que apareceu em alguns registros.



Além de cantar em uma serenata à noite, Dado também jogou futebol com os ex-BBBs.

Wanessa recebeu ainda a visita dos dois filhos, João Francisco e José Marcus, de 11 e 9 anos, que chegaram à fazenda de helicóptero levados pelo pai, Marcus Buaiz.