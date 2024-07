Neymar troca mansão milionária por terreno de R$ 20 milhões no Rio de Janeiro

O jogador de futebol Neymar parece ter mudado de ideia em relação à sua próxima moradia no Rio de Janeiro. De acordo com fontes do jornal Extra, o atleta desistiu de comprar a mansão mais cara do Brasil, avaliada em R$ 220 milhões, e optou por investir em um terreno no valor de R$ 20 milhões.

A mansão em questão, localizada no bairro Jardim Pernambuco, no Alto Leblon, chegou a ser visitada por Neymar, que teria achado o preço "caro demais". O novo terreno adquirido pelo jogador fica no mesmo condomínio, mas em uma área mais discreta.

Leia também:



Dona do maior bumbum do Brasil, Vanessa Ataides volta a ser virgem

Show no Theatro Municipal de Niterói celebra 80 anos de Chico Buarque

Ainda não há informações sobre os planos de Neymar para o terreno, mas especula-se que ele pretende construir uma casa sob medida para atender às suas necessidades e preferências. A decisão de construir sua própria casa pode estar relacionada à busca por privacidade e segurança, já que a mansão original teria chamado muita atenção da mídia e dos fãs.