Sônia Abrão critica Bruna Biancardi por ter se reconciliado com Neymar

A reconciliação de Neymar e Bruna Biancardi foi alvo de críticas de Sônia Abrão durante o programa "A Tarde É Sua", exibido na última terça-feira (9) na RedeTV. A apresentadora questionou a decisão de Bruna devido ao histórico de infidelidade do jogador.

"Cantou para ela dizendo 'nosso amor que lute'. Ela que vai lutar sozinha por esse amor. Não queremos tirar as ilusões analisando friamente, mas é preciso ter muita coragem ou pouco amor próprio para aceitar uma reconciliação com Neymar. Minha mãe dizia: 'errar é humano, errar duas vezes é burrice'. Então, fica a mensagem", comentou Sônia Abrão.

Durante o programa, foram relembrados vários momentos de infidelidade de Neymar, incluindo o mais recente, ocorrido na véspera do Dia dos Namorados. Também foi mencionado que o jogador se tornou pai novamente, com a modelo Amanda Kimberly dando à luz a pequena Helena, fruto de um breve relacionamento, enquanto Bruna aguardava o nascimento de Mavie.

Após as traições se tornarem públicas, o noivado de Bruna e Neymar chegou ao fim em novembro de 2023. No entanto, no último sábado, o casal foi visto em clima de romance durante um show em São Paulo. Neymar ainda dedicou a música "Ajuste" de Xande de Pilares para Bruna, marcando outro momento de reconciliação do casal.