Voltaram? Neymar e Bruna Biancardi foram flagrados aos beijos em show

Neymar e Bruna Biancardi foram flagrados se beijando enquanto curtiam um show de Thiaguinho, no último sábado (6), em São Paulo. O jogador está na cidade para acompanhar o nascimento da terceira filha, com a modelo Amanda Kimberlly, com quem teve um rápido envolvimento.

Os pais da pequena Mavie estavam em um camarote e a aproximação, trocas de carinho e beijos confirmaram os rumores de reconciliação entre o jogador e a influenciadora. Em novembro do ano passado, o casal enfrentou um término turbulento que foi confirmado pela própria Bruna.

As aparições juntos ocorrem desde de abril e com isso haviam especulações a respeito da reconciliação. Recentemente, Bruna e Neymar viajaram juntos para a Arábia Saudita e foram vistos em clima de romance, mas naquele momento a volta do casal ainda não havia sido confirmada.