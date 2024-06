Bia Miranda é atacada nas redes sociais após contar como é a rotina de sono do seu filho

A influenciadora Bia Miranda, que recentemente se tornou mãe do pequeno Kaleb, está no centro de uma nova polêmica nas redes sociais. A atitude em questão é a estratégia que ela utiliza para colocar o filho para dormir: deixar a TV ligada e a luz acesa.

Segundo Bia, essa medida visa acostumar Kaleb a dormir em ambientes agitados, o que, segundo ela, o impedirá de ter problemas de sono no futuro. No entanto, a estratégia não foi bem recebida pelos internautas, que a criticaram por priorizar suas próprias necessidades em detrimento do bem-estar do bebê.

Leia também:

Arraiá de Maricá começa nesta sexta-feira (28) com artistas da cidade

Niterói terá últimas apresentações do Festival “No Caminho do Circo”

“Eu acredito que a gente molda o nosso filho, certo? Se eu fizer o Kaleb dormir só no escuro, só no silêncio, então quando tiver um pouco de barulho ele não vai conseguir dormir”, disse em um stories no Instagram.

Muitos internautas se mostraram preocupados com os impactos negativos que essa atitude pode ter no sono e desenvolvimento de Kaleb. Em meio às críticas, Bia tentou se defender, afirmando que essa estratégia está funcionando e que Kaleb já está se acostumando a dormir com barulho e luz.