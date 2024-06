Musas do OnlyFans gravam conteúdo com uniforme do Flamengo para celebrar liderança no Brasileirão

Elas vibraram com a vitória do Mengo sobre o Fluminense - Foto: Divulgação

Elas vibraram com a vitória do Mengo sobre o Fluminense - Foto: Divulgação

As criadoras de conteúdo Luiza Marcato, Débora Peixoto, Larissa Sumpani, Rafaela Sumpani e Flor de Damiana, entraram no clima para comemorar a liderança do Flamengo no Brasileirão 2024 com uma festinha entre elas todas uniformizadas com o manto rubro-negro, mas claro de maneira bem sensual.

Elas vibraram com a vitória do Mengo sobre o Fluminense na tarde do último domingo, e Luiza revelou que durante o jogo com suas amigas, elas combinaram de gravar conteúdo juntas e para apimentar a comemoração.

Leia também:



Preso com drogas na comunidade do Sabão

CCR Barcas oferece serviços gratuitos de saúde nesta quarta-feira (26)

"A gente sabe que o Flamengo é o time com a maior torcida do Brasil e como tinha do o jogo neste domingo combinamos de assistir ao jogo, porém lá a gente já começou as brincadeiras. Tomara que os jogadores continuem com a liderança, pois se forem campeões vai ter mais conteúdos do Flamengo", disse.

Marcato ainda complementou. "Nessa brincadeira um amigo ligou a câmera do celular e começou a gravar, quando a gente se deu por si, as cinco estavam tremendo no sofá e super suadas. Foi incrível, Flamengo ganhou, e eu ganhei muito mais! Isso só me faz ver que o Flamengo está comigo em todas as horas", finalizou.