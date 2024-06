Preso com drogas na comunidade do Sabão

Com ele, ainda segundo a polícia, foram encontradas 57 pedras de crack, 30 invólucros de cocaína, 5 trouxinhas de maconha, dois rádios de comunicação, além de R$ 25 em espécie - Foto: Divulgação

Com ele, ainda segundo a polícia, foram encontradas 57 pedras de crack, 30 invólucros de cocaína, 5 trouxinhas de maconha, dois rádios de comunicação, além de R$ 25 em espécie - Foto: Divulgação

Policiais do 12ºBPM (Niterói) prenderam um homem, de 23 anos, na noite desta terça-feira, em um dos acessos à comunidade do Sabão, no Centro de Niterói.

De acordo com a polícia, os militares realizavam patrulhamento na região, quando surpreendeu criminosos traficando. Ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos fugiram, mas um deles acabou sendo capturado.

Leia também:



Quantidade de maconha vai diferenciar uso pessoal e tráfico; Entenda!

ONG Favela Mundo abre 300 vagas para cursos gratuitos em comunidades

Com ele, ainda segundo a polícia, foram encontradas 57 pedras de crack, 30 invólucros de cocaína, 5 trouxinhas de maconha, dois rádios de comunicação, além de R$ 25 em espécie.



O acusado, junto com o material apreendido, foi levado para a 76ªDP (Icaraí), onde o caso foi registrado. O acusado responderá por trafico de drogas e associação para o tráfico de drogas.