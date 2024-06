Campeão do BBB 24, Davi Brito aluga casa na Bahia por R$ 3 mil por final de semana

Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil de 2024, segue investindo parte do seu prêmio pela conquista do reality na compra e construção de imóveis para gerar renda de aluguel. Uma das casas do baiano, localizada no litoral de sua terra, está disponível para ser alugada por temporada. O valor é de R$ 3 mil por final de semana, e pode chegar a R$ 18 mil no período do Réveillon.

A corretora Larissa Costa é a responsável pelo imóvel, e através das redes sociais, anunciou um abatimento na diária em R$ 500 para as 10 primeiras pessoas que alugarem o imóvel.



A casa do vencedor do BBB possui quatro quartos, sendo dois com suítes. As demais dependências contam com dois banheiros sociais e podem hospedar 15 pessoas. O imóvel fica em Barra do Jacuípe, no litoral de Salvador, dentro do Condomínio Parque das Árvores.



Leia também:

▶ Mega-Sena pode pagar R$ 86 milhões neste sábado (22)

▶ PRF apreende quase 100kg de maconha na BR-101

Pelo Instagram, é possível fazer um 'tour' divulgado pela corretora. Além das despesas com aluguel, também estão previstas cobranças pelo consumo de água e de luz, uma caução de R$ 500 e também uma taxa de limpeza de R$ 170.