Chrystian, famoso pela dupla com o irmão Ralf, morre aos 67 anos

O cantor Chrystian, que formava a dupla sertaneja Chrystian e Ralf, faleceu aos 67 anos na última quarta-feira (19). A notícia gerou grande comoção no meio artístico e entre os fãs da dupla, que acompanharam sua carreira de grande sucesso por mais de quatro décadas.



A confirmação da morte foi feita por meio de nota oficial divulgada nas redes sociais do artista. A nota, assinada pela esposa e filho, informa que o cantor faleceu no Hospital Samaritano, em São Paulo, onde estava internado para tratar problemas de saúde

Nota de falecimento do cantor Chrystian, divulgada pela família | Foto: Reprodução/ Instagram

Chrystian lutava contra o rim policístico desde fevereiro deste ano. Na ocasião, ele foi internado no Hospital do Rim, em São Paulo, e iniciou os preparativos para um transplante de rim, que seria doado pela esposa, Key Vieira.

No entanto, a cirurgia precisou ser adiada para o final de 2024. Durante os exames pré-operatórios, o cantor foi submetido a um cateterismo, o que exigiu o uso de medicação anticoagulante por seis meses, inviabilizando a realização imediata do transplante.

Na última quarta-feira, durante a internação no Hospital Samaritano, Chrystian teve piora no quadro de saúde. A causa da morte não foi divulgada pela família.

O velório do cantor está previsto para ocorrer às 11h do dia 21 de junho, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo.

Legado de sucesso

Chrystian deixa um legado musical de grande importância para a música sertaneja. Ao longo de sua carreira, que durou mais de 40 anos, ele acumulou diversos sucessos. A dupla Chrystian e Ralf, formada com o irmão Ralf em 1978, foi um dos grandes nomes da música sertaneja nos anos 80 e 90.

Os irmãos se separaram em 1990, mas retomaram a parceria em 1992 e permaneceram juntos até 2021, quando Chrystian decidiu seguir carreira solo.