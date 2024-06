Morre atriz Jacqueline Laurence aos 91 anos

Morreu neste segunda feira (17), no Rio de Janeiro, a atriz Jacqueline Laurence, de 91 anos. Ela estava internada desde a última semana na Coordenação de Emergência Regional (CER), no Leblon. A unidade informou que a atriz teve uma parada cardíaca por volta das 2h20 da madrugada.

Nascida em 1932 em Marselha, na França, Jacqueline veio para o Brasil ainda adolescente com seu pai e deixava bem claro que se considerava brasileira. “Aconteceu muita coisa durante a ditadura, e coisas difíceis. Nunca me naturalizei, e quando me naturalizaria, eventualidades sucederam. Depois, envelheci e não seria agora que me naturalizaria. Não tenho essa coisa de dizer que sou francesa. Ao contrário, sou brasileira. Podem dizer que acham o contrário, o que é natural, mas pouco me importa”, disse em entrevista em janeiro.

Leia também:

Polícia captura responsáveis por ataque ao DPO de Itambi

Fundação Mudes oferece 806 oportunidades com bolsas até R$ 2 mil



Carreira

Jacqueline Laurence frequentemente interpretava mulheres sofisticadas e da alta sociedade. Na TV Globo atuou nas novelas “Dancin’ days”, “Guerra dos sexos”, “Cambalacho”, “Top model”, “O dono do mundo”, “Salsa e merengue”, “Senhora do destino” e “Babilônia”. Sua última participação foi em “Salve-se quem puder”.

Nos palcos, Jacqueline dirigiu um dos movimentos teatrais mais simbólicos do Rio de Janeiro dos anos 1980, o Besteirol – que projetou Miguel Falabella, Guilherme Karam e Mauro Rasi.