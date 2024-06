Ator Edson Fieschi assume namoro com modelo de 19 anos

O ator Edson Fieschi, eterno galã das novelas "Vale Tudo", "Cobras e Lagartos" e "Insensato Coração", aos 60 anos, está vivendo um novo romance com o modelo Alexandre Vesper, de 19 anos. A relação foi oficializada no Dia dos Namorados, com uma foto romântica do casal na praia e uma declaração apaixonada de Fieschi: "Meu amor", escreveu ele na legenda.



Mas não é só no amor que Fieschi está radiante! O ator acumula sucessos em sua carreira artística. No currículo, ele ostenta papeis marcantes em novelas como "Tieta" e "Meu Bem, Meu Mal". Atualmente, Fieschi demonstra sua versatilidade atuando como produtor da peça teatral "Prima Facie", protagonizada por Débora Falabella. A obra, que está em cartaz no Teatro Adolpho Bloch na Glória, Zona Sul do Rio, até o dia 30 de junho, tem recebido críticas elogiosas e conquistado o público.



Leia também:

Armas, carregadores, munições e drogas são apreendidas na BR-101

PRF intercepta veículo com carga de maconha na BR-040

Alexandre Vesper, o namorado de Fieschi, também é um talento em ascensão. Com 1,82 metros de altura, loiro e olhos azuis, o modelo é considerado uma promessa das passarelas. Ele integra a agência 40 Graus Models, de Sérgio Mattos, a mesma que lançou nomes como Cauã Reymond.