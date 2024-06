Botafogo vence Fluminense em clássico carioca e complica adversário

Botafogo complicou situação do Fluminense - Foto: Divulgação/Botafogo FR

O Botafogo não deu chances ao Fluminense e venceu o rival por 1 a 0, nesta terça-feira, no estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Com uma postura muito agressiva, sobretudo no primeiro tempo, o Alvinegro não deixou o Tricolor respirar.

O time de Fernando Diniz não soube encaixar seu jogo e se viu envolvido. Júnior Santos perdeu inúmeras oportunidades em grande noite de Fábio. No segundo tempo, coube ao zagueiro Bastos marcar o gol da vitória.

A vitória dá ao Botafogo a liderança do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos. O time, entretanto, pode ser ultrapassado ao decorrer da rodada.

Já o Fluminense conta com derrotas de rivais nos demais jogos para evitar a zona de rebaixamento. O time é o 16º colocado, com apenas 6 pontos, um a mais que o Cricíuma, que jogará na quinta-feira.