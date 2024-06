Nina Capelly anuncia a perda do bebê que supostamente esperava de Buda

Nina Capelly anuncia perda do filho que poderia ser de Lucas Buda - Foto: Reprodução/Instagram

Nina Capelly anuncia perda do filho que poderia ser de Lucas Buda - Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Nina Capelly anunciou nas redes sociais no último domingo (09), que perdeu o bebê que estava esperando do ex-BBB Lucas Buda. Segundo ela, a criança tinha 70% de chances de ser filho do capoeirista.

"Vim me pronunciar a respeito da gravidez. Tem muita gente perguntando, querendo saber o que está acontecendo, tem muito ataque também," iniciou Nina, muito triste. "Bom, esses últimos dias foram turbulentos na minha vida, em que eu me vi dentro de um quarto com depressão. Sem querer comer, sem querer beber, sem querer ver ninguém," contou.

Mesmo no momento de dor, a prima de Mc Bin fez questão de falar sobre o suporte que está recebendo. "Estou tendo total apoio da pessoa envolvida, [ele] esteve em São Paulo, nós conversamos. Infelizmente, eu perdi o neném," declarou. Finalizou os agradecimentos destacando a importância do apoio de amigos e familiares no meio da dor.

Nina já passou por essa situação outras vezes. “Eu tive o Bernardo, que foi a minha primeira gestação. Minha segunda gestação, não consegui segurar o bebê e nessa, infelizmente," relembrou a moça, deixando claro a dor de passar por essa perda outra vez. A cantora encerrou o vídeo pedindo respeito e compreensão dos seguidores.