Preta Gil é internada em hospital do Rio e cancela show

A cantora Preta Gil foi internada em um hospital no Rio de Janeiro na última sexta-feira (07) e, por esse motivo, cancelou o show que iria fazer no São João da Thay. A hospitalização ocorreu por causa de uma infecção urinária. "Informamos que a artista Preta Gil está internada no hospital Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, para tratamento de uma infecção urinária causada por um cálculo renal. Preta está bem, recebendo os cuidados médicos, e em breve retornará aos seus compromissos profissionais", divulgou a nota da assessoria de imprensa da cantora para o Gshow.

Preta Gil iria se apresentar na primeira noite de festas juninas, organizada por Thaynara OG, no Maranhão. O evento já havia informado que o show da cantora estava cancelado por questões médicas. "A participação da Preta Gil não poderá acontecer conforme o previsto, por questões de saúde. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente e agradecemos a compreensão de todos", relata a nota.

Além de Preta Gil, outra artista cancelou a participação no festival, a cantora de forró eletrônico Taty Girl. Porém, esse cancelamento se deu por problemas no jatinho da artista, e não foi possível encontrar um voo comercial que comportasse toda a equipe e os instrumentos da banda. "Não havia malha aérea comercial disponível", relatou o perfil da cantora nas redes sociais.