Cauã Reymond denuncia nas redes sociais o envenenamento de seus cachorros

Cauã Reymond denunciou nas redes sociais na última sexta-feira (07) que seus dois cachorros, Romeu e Shakira, foram envenenados. De acordo com o ator, "um está à beira da morte e o outro também está muito mal". Muito emocionado, o artista descreveu o ocorrido como “um crime absurdo” e disse que é “uma maldade sem tamanho”, comentou em vídeo.

Segundo o relato do artista, ele estava trabalhando quando foi chamado para voltar à casa onde mora com os dois cachorros. Cauã disse que, provavelmente, o envenenamento foi feito com pedaços de carne com chumbinho.

Leia também

Sábado é Dia D de vacinação contra pólio para menores de 5 anos



Polícia Civil apreende grande quantidade de cigarros eletrônicos

"Não sei se fizeram isso para tentar roubar a minha casa depois. Não consigo entender qual foi o motivo para terem feito isso", disse. "Mas é uma maldade. Quem tem 'bichinho' em casa [...] não quer ver seu cachorro envenenado. Eu já tive, quando era criança, um cachorro envenenado. Você não sabe a dor que isso causa."

O artista alegou que "não deseja nada de mal para ninguém", mas disse estar "muito triste" com a situação. Logo em seguida, Cauã publicou uma foto dos animais recebendo tratamento veterinário e pediu para que os fãs torçam pela melhora dos seus dois amigos.

Um dos cachorros internado recebendo cuidados médicos | Foto: Reprodução - Instagram

De acordo com a Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal 9.605, de 13/02/98), no artigo 32, o envenenamento de animais é considerado uma infração com pena de detenção de três meses a um ano, além de multa.