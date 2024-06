Prefeitura entrega mais 35 casas reformadas em Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Habitação e Assentamentos Humanos, entregou 35 imóveis reformados pelo programa Habitar Melhorias, em Inoã e no Manu Manoela. A reforma das casas visa garantir mais dignidade, segurança e conforto para os moradores, que antes sofriam com problemas estruturais, risco hidrológico e de desabamento das residências.

Ao todo, foram quatro meses de obras em 17 casas em Inoã e outras 18 no Manu Manoela. Foram realizadas não apenas reformas para melhorar as residências, que antes estavam em condições precárias; diversos imóveis precisaram de reparos estruturais, já que podiam desabar – algumas chegaram a ser interditadas pela Defesa Civil de Maricá.

As chaves foram entregues aos moradores pelo prefeito Fabiano Horta, que visitou algumas das residências. Ele ficou emocionado em diversos momentos ao ouvir as histórias de quem retornava às casas reformadas.



“Os afetos moram na dimensão do lar. Ouvi um relato de uma pessoa que colocava o filho para dormir na cozinha porque a laje estava condenada em alguns cômodos da casa. Ela fazia isso para proteger o filho se algo acontecesse. Isso é forte demais, mexe muito conosco. E ver que essas pessoas estão tendo a dignidade restaurada, a casa voltando a ter estrutura e segurança, nos sentimos gratificados e vemos que o programa atingiu seu objetivo: proteger a vida das pessoas”, relatou Fabiano.

As chaves foram entregues aos moradores pelo prefeito Fabiano Horta, que visitou algumas das residências | Foto: Reprodução - Evelen Gouvea

O secretário de Habitação e Assentamentos Humanos, Victor Maia, citou diversos problemas encontrados nas casas reformadas. “A gente tinha casas em colapso, interditadas pela Defesa Civil, problemas elétricos, estruturais, de princípio de incêndio, desconforto térmico, alagamento, entre outros. Esse é um programa forte no sentido de transformar a vida das pessoas. É isso que a gente está aqui para fazer”, afirmou.



O relato citado pelo prefeito Fabiano Horta é de Suelene Lima, moradora do Manu Manoela. “Antes da reforma, minha casa começou a cair e a ceder. A cada chuva, a casa cedia mais. Estava com crise de ansiedade, depressão e com meu marido desempregado e doente. Felizmente, consegui entrar no projeto Habitar e reformaram a minha casa. Hoje, minha casinha está aqui, toda reformada. Agora vou seguir em busca de outros sonhos, como seguir estudando e me formar”, revelou.

Ao todo, foram quatro meses de obras em 17 casas em Inoã e outras 18 no Manu Manoela | Foto: Reprodução - Elsson Campos

Outra casa que tinha risco de desabamento era a do Cleyson Faria, de Inoã, que recebeu a chave ao lado da esposa Laís Oliveira. “Estou muito alegre. A casa estava com risco de cair. Só tenho a agradecer a equipe que reformou. Eles fizeram o melhor, foi um sonho realizado”, disse Cleyson. “Agora temos mais saúde, a casa tinha muito mofo, agora está tudo com emboço e piso. Agora é ser feliz”, concluiu Laís.