Gracyanne Barbosa aproveita o feriado ao lado da ex-sogra

O programa especial escolhido por Gracyanne Barbosa para aproveitar o feriado da última quinta-feira (30), foi um passeio com Terezinha Vieira, mãe do cantor Belo, ex-sogra da dançarina. Apesar da separação conturbada com o cantor, a musa fitness manteve o bom humor e chamou Terezinha de “sogra”.



O momento de descontração foi compartilhado por Gracyanne em seus stories do Instagram, onde em um dos vídeos as duas aparecem sorrindo e felizes. Na legenda do post, a dançarina comentou “Feriado com a sogrinha”, e utilizou um emoji de coração nos olhos. O local do passeio e mais detalhes não foram divulgados.

Sobre as especulações de que a separação entre o casal era um plano de marketing, Gracyanne Barbosa voltou a negar os rumores em entrevista.



“Não acredito ser possível que nenhum ser humano passe por essa exposição e usar isso para marketing”, disse ela.

“Sempre fui uma pessoa muito orgulhosa, que não pede nada para ninguém, tudo que tem que resolver, eu resolvo, inclusive em casa”, relatou Gracyanne sobre os desafios na relação, na mesma entrevista.

Quem também deu declarações nas redes sociais para os seguidores, foi o personal trainer Gilson de Oliveira, quando questionado se poderia se envolver novamente com Gracyanne.

“Claro que eu ficaria. Agora que eu sei que ela quer ter filhos, até ia propor que tivéssemos um. Imagina a genética da criança, um monstrinho cheio de músculos. Saudável.”, comentou Gilson de forma descontraída e demonstrando cumplicidade com a dançarina.